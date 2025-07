© Foto: Tesla Inc.

Die Verkaufszahlen von Tesla sanken im Juni in Schweden und Dänemark zum sechsten Mal in Folge. Auch auf anderen Märkten läuft es nicht rund. Der Wirbel um Elon Musk tut auch der Aktie nicht gut.Die schlechten Nachrichten für E-Auto-Pionier Tesla reißen nicht ab. Während das Unternehmen in den USA und China noch eine gewisse Marktpräsenz aufrechterhalten kann, zeigen die neuesten Zahlen aus Europa, dass der Wettbewerb zunehmend an Boden gewinnt. In Schweden kollabierten die Fahrzeugzulassungen von Tesla im Juni förmlich. Dort wurden fast zwei Drittel (64,4 Prozent) weniger E-Flitzer zugelassen als im Jahr zuvor. Auch in Dänemark stürzten die Verkaufszahlen um 61,6 Prozent ab, wobei das …