Im Rahmen des INUGA-Kongresses des Bundeslandwirtschaftsministeriums letzte Woche in Berlin nahm ZVG-Präsidentin Eva Kähler-Theuerkauf an der Diskussion über urbane Gartenbausysteme teil. In ihrer Wortmeldung betonte sie die Bedeutung solcher Projekte als Testfelder für innovative Ideen, die langfristig auch für den professionellen Gartenbau Impulse liefern...

