© Foto: Pavlo Gonchar - SOPA Images via ZUMA Wire

Aluminiumzölle und schwache Nachfrage setzen Constellation Brands zu. Der Alkoholkonzern verfehlt die Erwartungen und die Aktie verliert weiterhin an Wert. Die Prognosen für das Geschäftsjahr bleiben jedoch optimistisch.Der Bierkonzern Constellation Brands hat im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Sowohl der Gewinn als auch der Umsatz lagen unter den Prognosen, was vor allem an steigenden Aluminiumkosten und einer schwächeren Nachfrage liegt. Das Unternehmen, dem beliebte Importmarken wie Modelo, Corona und Pacifico gehören, ist besonders stark von den neuen US-Zöllen auf Dosenbier und Aluminium betroffen. US-Präsident Donald Trump hatte die Importzölle auf …