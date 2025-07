Cape Canaveral - Besserer Schutz vor Gewittern, Wirbelstürmen und Sturzfluten in Europa: Dabei soll der neue Wettersatellit «Meteosat Third Generation Sounder-1» (MTG-S1) helfen. Am Dienstagabend hob der Satellit an Bord einer Falcon-9-Rakete der US-Firma SpaceX vom Kennedy Space Center in Florida ab. Auch ein Instrument zur Beobachtung der Luftverschmutzung startete mit dem Satelliten zusammen ins All. Die europäische Raumfahrtbehörde Esa teilte ...

