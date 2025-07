Der Batteriespeicher BAT112 erreicht eine kontinuierliche Entladerate von 1,1 C und bietet eine Speicherkapazität von 112 kWh. Diese ist modular auf 4,5 MWh erweiterbar. Goodwe, chinesischer Hersteller von Wechselrichtern und Speichern hat den Batteriespeicher BAT112 für gewerbliche und industrielle Anwendungen auf den Markt gebracht. vom Hersteller Dieser bietet eine Kapazität von 112,6 kWh bei einer kontinuierlichen Laderate von 0,9 C und einer Entladerate von 1,1 C. In Verbindung mit dem Hybrid-Wechselrichter ...

