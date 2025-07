Die Messe Intersolar geht nun auch nach Afrika. Im März 2026 soll die erste Ausgabe in Nairobi in Kenia an den Start gehen. Die Intersolar Africa findet am 25. und 26. März 2026 in Nairobi statt. Dieses Jahr gab es bereits einen Auftakt als Summit. Nun soll die Veranstaltung zu einer internationalen Fachmesse mit begleitender Konferenz im Sarit Expo Centre in Nairobi. Dabei erwartet der Veranstalter Solar Promotion International im kommenden Jahr über 100 Aussteller aus dem In- und Ausland. Diese ...

