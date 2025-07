Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL): CATL und Partner setzen den ersten Spatenstich für ein 6-Milliarden-US-Dollar-Projekt zur Batterieintegration in Indonesien

Das Projekt umfasst die gesamte Wertschöpfungskette für Batterien - von der Nickelgewinnung und -verarbeitung bis hin zu Batteriematerialien, Batterieherstellung sowie Batterierecycling

KARAWANG, Indonesien, 2. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd. (CBL), eine Tochtergesellschaft von Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd (Brunp), hat am Sonntag in Zusammenarbeit mit PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) und Indonesia Battery Corporation (IBC) den offiziellen Spatenstich für das Indonesia Battery Integration Project in der Karawang New Industry City (KNIC) in der indonesischen Provinz West Java vorgenommen. Brunp ist eine Tochtergesellschaft der Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL).

Das Indonesia Battery Integration Projekt mit einem geplanten Investitionsvolumen von fast 6 Mrd. USD erstreckt sich über 2000 Hektar und deckt die gesamte Wertschöpfungskette für Batterien ab, einschließlich Nickelabbau und -verarbeitung, Batteriematerialien und Batterierecycling im FHT-Industriepark in Ost-Halmahera, Provinz Nord-Maluku, sowie Batterieherstellung in KNIC und Artha Industrial Hill (AIH) in Karawang, Provinz West-Java.

Die Batterieanlage in Karawang wird in der ersten Phase eine Jahreskapazität von 6,9 GWh liefern. Durch die Anwendung von CATLs "Lighthouse Factory"- und "Extreme Manufacturing"-Erfahrung wird das Werk eine effiziente Produktion von qualitativ hochwertigen Batteriezellen und -modulen gewährleisten, um die Bemühungen um Elektromobilität und Energiewende in Indonesien und weltweit zu beschleunigen.

Die andere Schlüsselkomponente des Projekts ist der Aufbau des ersten Kreislaufsystems für erneuerbare Energien in Indonesien, wobei Nickelabbau und -verarbeitung, Batteriematerialien und Batterierecycling im FHT-Industriepark angesiedelt sind. Bei diesem bahnbrechenden Projekt werden modernste Technologien und erneuerbare Energien eingesetzt, um einen extrem niedrigen Energieverbrauch zu erreichen, der eine verbesserte Kosteneffizienz sowie die Regeneration von hochwertigem Batteriematerial mit einer Metallrückgewinnungsrate von über 95 % ermöglicht. Sobald die Anlage vollständig in Betrieb ist, wird sie voraussichtlich 142 000 Tonnen Nickel und 30 000 Tonnen Kathodenmaterial pro Jahr produzieren und darüber hinaus rund 20 000 Tonnen recycelte Batterien verarbeiten können.

Dieses Projekt, die größte Initiative dieser Art in Südostasien, zeigt deutlich das Engagement Indonesiens für die Förderung nachhaltiger Energie, erklärte Prabowo Subianto, Präsident der Republik Indonesien, bei der Feier zum ersten Spatenstich in Karawang. Er drückte auch seine Begeisterung für die Zusammenarbeit mit globalen Interessengruppen aus, um ein Ökosystem für die grüne Batterieindustrie zu entwickeln.

Durch die vertikale Integration der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette ist das indonesische Batterie-Integrationsprojekt ein starkes Beispiel für eine umweltfreundliche, zirkuläre industrielle Entwicklung und setzt einen neuen Maßstab für die internationale Zusammenarbeit der Industrie. Bis zum Erreichen der vollen Auslastung wird erwartet, dass 8000 direkte Arbeitsplätze und 35 000 indirekte Arbeitsplatzmöglichkeiten geschaffen werden, und es wird einen wesentlichen Beitrag zu Indonesiens Ziel der Kohlenstoffneutralität im Jahr 2060 leisten.

Der erste Spatenstich markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung des "Battery Integration Project" in Indonesien, das die globale Präsenz von CATL weiter ausbauen, die Rohstoffversorgung sichern und die globale Kreislaufwirtschaft für Batterien fördern wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2722677/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2722678/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2722679/3.jpg