Die Munich Re setzt ihren Wachstumskurs fort - mit einem klaren Fokus auf strategisch sinnvolle Zukäufe. Nachdem der Rückversicherer im März 2025 die vollständige Übernahme des US-Insurtechs NEXT Insurance angekündigt hatte, meldet die Tochter ERGO nun den erfolgreichen Vollzug der Transaktion.Der Deal mit NEXT Insurance markiert nicht nur den Eintritt von Ergo in den größten Versicherungsmarkt der Welt, sondern auch einen wichtigen Schritt in der Digitalisierung des Erstversicherungsgeschäfts.NEXT ...

