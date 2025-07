FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- ODDO BHF CUTS ARM TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 170 USD



- BARCLAYS CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2950 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 85 (96) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 1230 (1240) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2720 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2200 (1975) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 420 (408) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5350 (5300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS CHESNARA WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 300 PENCE - BERENBERG RAISES IWG PRICE TARGET TO 270 (255) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LEGAL & GENERAL TO 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2267 (2284) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ADMIRAL GROUP TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 3573 (3000) PENCE - GOLDMAN RAISES HISCOX TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1395 (1282) PENCE - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1000 (933) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES M&G PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 593 (542) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2450 (2260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRAX PRICE TARGET TO 7400 (7350) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF CUTS WPP PRICE TARGET TO 630 PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 360 (380) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS GORE STREET ENERGY STORAGE FUND TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 60 PENCE - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 910 (930) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4400 (4000) PENCE - 'BUY'



