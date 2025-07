Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwochmittag etwas fester und bewegt sich in einer engen Spanne um die Marke von 12'000 Punkten. Als Hemmschuh erweisen sich die defensiven Schwergewichte, die noch stärkere Avancen verhindern. An den Märkten sei die Unsicherheit weiterhin gross, heisst es im Handel. So ist laut einem Händler die Euphorie nach der Waffenruhe in Nahost den Sorgen um den schwelenden Handelskrieg der USA gewichen. Die ...

