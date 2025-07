Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) -Fibank (First Investment Bank) (https://www.fibank.bg/en), die größte in bulgarischem Besitz befindliche Bank, erweitert ihre regionale Präsenz, indem sie direkt Dienstleistungen in der Republik Griechenland anbietet. Über die mobile Anwendung "My Fibank" (https://www.fibank.gr/el) können griechische Staatsbürger nun eine Reihe beliebter Produkte wie Girokonten, Festgeldkonten, Debitkarten und Banking-Pakete zu sehr attraktiven Konditionen nutzen.My Fibank-Pakete gibt es in drei Varianten: Basic, Standard und Premium - wobei für Basic keine monatliche Servicegebühr anfällt. Jedes von ihnen enthält verschiedene Optionen, wie z. B.:- Girokonten ohne Kontoführungsgebühr mit 1 % Jahreszins für EUR-Konten- Virtuelle internationale Visa-Debitkarten ohne jährliche Gebühr. Optional können zusätzliche Plastikkarten an eine Adresse in Griechenland geliefert werden.- Kostenlose Abhebungen an Geldautomaten in Griechenland und innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.- Unbegrenzte, kostenlose ausgehende SEPA-Sofortüberweisungen in EUR.- Cashback-Reward-Programme für Debitkarten.Die Fibank erhebt auch keine Gebühren für eingehende Überweisungen in EUR aus dem Europäischen Wirtschaftsraum.Die über My Fibank angebotenen Festgeldkonten für den griechischen Markt haben äußerst attraktive Zinssätze und eine Laufzeit von 24 oder 36 Monaten, was den Wunsch der Bank nach langfristigen Kundenbeziehungen unterstreicht. Alle Guthaben auf Girokonten und Festgeldkonten bei der Bank sind durch den bulgarischen Einlagenversicherungsfonds (https://www.dif.bg/en/for-depositors/for-depositors) garantiert.Die Fibank gehört zu den führenden bulgarischen Banken und kann auf eine 32-jährige Geschichte zurückblicken. In dieser Zeit hat sie sich als solide Finanzgruppe etabliert, die hauptsächlich in der Republik Bulgarien tätig ist und regionale Präsenz in Zypern, Albanien und jetzt auch in Griechenland hat. Die Fibank (https://blog.fibank.bg/nikola-bakalov-bulgarias-accession-to-the-eurozone-will-strengthen-the-countrys-macroeconomic-stability.html) ist ein innovatives Institut, das bei Privat- und Geschäftskunden gleichermaßen beliebt ist und eine Vorreiterrolle bei Hightech-Lösungen und digitalem Banking spielt.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2332102/Fibank.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fibank-startet-mit-attraktiven-angeboten-auf-dem-griechischen-markt-302496702.htmlPressekontakt:Ivailo Alexandrov,Fibank (First Investment Bank),pr@fibank.bg,+359 2 800 2753Original-Content von: Fibank (First Investment Bank), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160879/6068182