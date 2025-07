Die strategische Partnerschaft ermöglicht Karosseriewerkstätten und Versicherern, die CO2-Emissionen pro Reparaturvorgang auf Basis prozessspezifischer Lack- und Energiedaten präzise zu berechnen

WESTLAKE, Texas, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für das Management des Fahrzeuglebenszyklus, kündigte heute eine strategische Partnerschaft mit AkzoNobel Vehicle Refinishes an - einem weltweit führenden Anbieter von Lacken und Beschichtungen. Kernstück der Partnerschaft ist die Integration der Produkt- und Prozessdaten von AkzoNobel in Sustainable Estimatics, die Nachhaltigkeitsplattform von Solera. Diese Verbindung ermöglicht es Karosseriewerkstätten und Versicherern, den CO2-Fußabdruck jeder Reparatur genau zu messen und gezielt zu managen.

Durch die Berücksichtigung von Variablen wie spezifischen Lacksystemen, Spritzkabinenzeit, Trocknungstemperatur und VOC-Emissionen liefert die Integration einen detaillierten Überblick über die mit dem gesamten Reparaturlackierprozess verbundenen Emissionen. Diese Analyse erlaubt es Werkstätten, fundierte Entscheidungen zu treffen, die sowohl ökologische Auswirkungen als auch betriebliche Effizienz berücksichtigen.

"Dies ist ein bedeutender Schritt zur Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele - und unsere erste Kooperation mit Solera", so Ignacio Román Navarro, Business Director Automotive & Vehicle Refinishes EMEA bei AkzoNobel. "Indem wir Karosseriewerkstätten bei der Wahl effizienter Lacksysteme unterstützen, die kürzere Prozesszeiten und geringeren Energieverbrauch kombinieren, senken wir nicht nur CO2-Emissionen, sondern verbessern auch die Wirtschaftlichkeit unserer Kunden."

Die zunächst in der EMEA-Region eingeführte Partnerschaft steht im Einklang mit AkzoNobels umfassender Nachhaltigkeitsstrategie, die eine Reduktion der CO2-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette um bis zu 50?% bis 2030 vorsieht. Aufbauend auf bewährten digitalen Tools von AkzoNobel, wie dem CO2eRepairCalculator und Carbon Pulse, macht die Partnerschaft Emissionsdaten erstmals transparent im Reparaturalltag nutzbar.

Ana Izquierdo, Global Head of Data bei Solera, betont: "Durch die Kombination der datengestützten Sustainable Estimatics Lösung von Solera mit dem umfassenden Lack-Know-how von AkzoNobel erhalten wir ein tiefgreifendes, prozessspezifisches Verständnis der CO2-Emissionen. Das stärkt nicht nur die Nachhaltigkeitsstrategien, sondern auch die operative Performance von Karosseriewerkstätten und Versicherern."

Arnaud Agostini, International Managing Director bei Solera, ergänzt:

"Die Partnerschaft mit AkzoNobel ist eine logische Erweiterung unserer Mission, Emissionen im Fahrzeugreparaturprozess transparent und nachvollziehbar zu machen. Angesichts immer strengerer Umweltvorgaben für die Branche ist es entscheidend, dass wir Werkstätten und Versicherern präzise Echtzeitdaten zu spezifischen Reparaturvorgängen bereitstellen. Mit der ausgeprägten Expertise von AkzoNobel im Bereich Lacke und ihrem starken Engagement für Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere Lösungen zukunftssicher, praxisnah und stets marktgerecht sind."

Mit der Einführung regulatorischer Vorgaben wie der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) wächst der Druck auf Kfz-Werkstätten und Versicherer, ihre Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen zu erfassen und zu berichten. Solera und AkzoNobel stellen Werkstätten und Versicherern entsprechende Tools zur Verfügung, um diese Anforderungen zu erfüllen und intelligentere, umweltfreundlichere Reparaturentscheidungen zu ermöglichen.

Die Partnerschaft unterstreicht die gemeinsame Vision beider Unternehmen: eine CO2-ärmere Zukunft für die Kfz-Reparaturbranche. Zugleich schafft sie die Grundlage für die weltweite Skalierung nachhaltiger Lösungen.

Über AkzoNobel

Seit 1792 liefert AkzoNobel innovative Farben und Lacke, die das Leben verschönern und das schützen, was Menschen am wichtigsten ist. Mit einem erstklassigen Markenportfolio - darunter Dulux, International, Sikkens und Interpon - genießen wir weltweit das Vertrauen unserer Kunden. In über 150 Ländern setzen wir unser Fachwissen ein, um Lebensqualität zu bewahren und zu verbessern. Denn wir glauben: Jede Oberfläche ist eine Chance. Als führender und traditionsreicher Farbenhersteller entwickeln wir nachhaltige Lösungen, um das Beste von heute zu bewahren - und eine bessere Zukunft zu gestalten. Werden Sie Teil unserer Mission. Weitere Informationen finden Sie unter www.akzonobel.com.

Über Solera

Solera ist der weltweit führende Anbieter von Software-as-a-Service, Daten und Dienstleistungen für das Management des gesamten Fahrzeuglebenszyklus. In den vier Geschäftsbereichen - Fahrzeugschäden, Fahrzeugreparaturen, Fahrzeuglösungen und Flottenmanagement - unterstützt Solera über 300.000 Kunden in mehr als 100 Ländern. Mit datengestützten Tools hilft Solera, Prozesse zu optimieren, Rentabilität zu steigern und Nachhaltigkeit in der Branche zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.solera.com.

Kontakt:

mediainquiry@solera.com