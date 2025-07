London (www.fondscheck.de) - HANetf kündigt die Erweiterung seiner regionalen Verteidigungs-Produktpalette an, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Auflage des Indo-Pacific-ex-China-Defence-ETF ist für Juli 2025 vorgesehen. Mit der neuen Strategie erhalten Anleger Zugang zu im indopazifischen Raum ansässigen Unternehmen, die in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit tätig sind. Damit bietet HANetf Anlegern das umfassendste Angebot in Europa, um weltweit in Verteidigungsunternehmen zu investieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...