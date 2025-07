The following instruments on XETRA do have their first trading 30.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.07.2025Aktien1 AU0000408056 Fortifai Ltd.2 CA5912363028 Metalite Resources Inc.3 US62955X4097 NaaS Technology Inc.Anleihen/ETF1 USU0073LAC64 Advance Auto Parts Inc.2 USU0073LAB81 Advance Auto Parts Inc.3 XS3140075816 General Motors Financial Co. Inc.4 XS3141207103 Severn Trent Utilities Finance PLC5 US02005NCA63 Ally Financial Inc.6 XS3119606955 Arada Sukuk 2 Ltd.7 US52107QAM78 Lazard Group LLC8 US565788AJ58 MARA Holdings Inc.9 DE000HEL4AJ5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HEL0J58 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HEL0J41 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HEL0J33 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HEL0J90 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HEL0J25 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HEL0J82 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HEL0J66 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HEL0JZ0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL0JY3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 IE000C7EUDG1 Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETF