Der Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETF investiert in börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in den Regionen Asien und Ozeanien (ohne China), die mindestens 20 Prozent ihres Umsatzes mit Militärflugzeugen oder Verteidigungsausrüstung erzielen. Dazu gehören beispielsweise gepanzerte Fahrzeuge, Waffensysteme, Raketen, Munition und Zubehör, Elektronik, Marineschiffe oder Cyber-Sicherheitsverträge.Name: Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETFProduktfamilie: HanetfAnlageklasse: Aktien ETFISIN: IE000C7EUDG1Kürzel: ASWJ (EUR)Produktkosten: 0,59%Ertragsverwendung: thesaurierendDas Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.504 ETFs, 203 ETCs und 277 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 25 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.Weitere Informationen:https://www.xetra.com/xetra-de/instrumente/etfs-etps