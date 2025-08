Frankfurt (www.fondscheck.de) - Dieser Anlageschwerpunkt erweitet unter anderem das Angebot auf Xetra und an der Frankfurter Börse: Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETF (ISIN IE000C7EUDG1/ WKN A419AU), so die Deutsche Börse AG.Der Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETF investiere in börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in den Regionen Asien und Ozeanien (ohne China), die mindestens 20 Prozent ihres Umsatzes mit Militärflugzeugen oder Verteidigungsausrüstung erzielen würden. Dazu würden beispielsweise gepanzerte Fahrzeuge, Waffensysteme, Raketen, Munition und Zubehör, Elektronik, Marineschiffe oder Cyber-Sicherheitsverträge gehören. ...

