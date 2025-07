The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.07.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.07.2025

ISIN Name

AU000000BWP3 BWP TRUST UNITS

AU0000141517 MIGHTY KINGDOM LTD O.N.

CA5912362038 METALITE RESOURCES INC.

US4012752014 GUARANTY TR.HLDG.GDR REGS

US62955X3008 NAAS TECHN.SP.ADR/200 N25





