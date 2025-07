Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU0000141517 Fortifai Ltd. 29.07.2025 AU0000408056 Fortifai Ltd. 30.07.2025 Tausch 1:1

US62955X3008 NaaS Technology Inc. 29.07.2025 US62955X4097 NaaS Technology Inc. 30.07.2025 Tausch 4:1

CA5912362038 Metalite Resources Inc. 29.07.2025 CA5912363028 Metalite Resources Inc. 30.07.2025 Tausch 10:1





© 2025 Xetra Newsboard