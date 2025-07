Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem halbwegs freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.765 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten BMW, Mercedes-Benz und Porsche, am Ende die Deutsche Börse, Vonovia und Qiagen.



"Die Volatilität im Dax ist seit der Handelseröffnung relativ gering", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Investoren stehen aktuell mehrheitlich an den Seitenlinien und warten auf neue Impulse." Das Sentiment sei unverändert positiv, aber von Nervosität geprägt. "Aus Mangel an Handelsimpulsen und neuen makroökonomischen Daten sind eine Branchenrotation und fortgesetzte Gewinnmitnahmen zu erkennen." Das Handelsvolumen sei insgesamt leicht rückläufig und typisch für die ansonsten ruhigen Sommerhandelsmonate an den Finanzmärkten, so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1773 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8494 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,77 US-Dollar; das waren 66 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





