Berlin - Der Handelsverband HDE hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einem Brandbrief aufgefordert, die Stromsteuer für alle Betriebe zu senken und ein Bekenntnis zur Senkung der Lohnnebenkosten unter die 40-Prozent-Marke abzugeben.



Vor dem Hintergrund der Wirtschaftsschwäche "ist die geplante Herausnahme des Handels und der privaten Haushalte aus der Stromsteuersenkung ein fatales und inakzeptables Signal", heißt es in dem Brief, über den die "Rheinische Post" in ihrer Donnerstagsausgabe berichtet. "Es ist der Bruch des zentralen und einzig wirklich konkreten Entlastungsversprechens im Koalitionsvertrag", erklärt der HDE.



"Bei durchschnittlichen Energiekosten von drei bis vier Prozent des Umsatzes - aber extrem geringen Margen von teilweise nur ein bis zwei Prozent - sind diese Kosten nicht mehr zu kompensieren", so der HDE. Der Handel werde zusätzlich durch die Anhebung des Mindestlohns ab 2026 stark belastet. "Diese Vorleistung der Wirtschaft muss jedoch flankiert werden durch eine ebenso verlässliche Politik, die ihrerseits für spürbare Entlastung sorgt. Es braucht jetzt endlich entschlossene Maßnahmen für 'mehr Netto vom Brutto' und ein klares Bekenntnis, die Lohnnebenkosten unter der 40-Prozent-Marke zu halten", schreibt der HDE.





© 2025 dts Nachrichtenagentur