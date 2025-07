TORONTO, 2. Juli 2025 / IRW-Press / Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED | OTC: PMEDF | FWB: 3QP), ein führender Anbieter von Vorsorgelösungen für Künstliche Intelligenz, expandiert mit einer mobilen Lösung auf den Direktverbraucher-Markt, die als schnelles, nicht-invasives Diabetes-Screening entwickelt wurde. Indien ist der erste Startpunkt für diese transformative Initiative. Die Plattform nutzt die firmeneigene KI-Technologie und soll Millionen von Menschen den sofortigen Zugang zu Diabetes-Risikobewertungen über ein Smartphone ermöglichen, ohne dass Blutentnahmen, Laborbesuche oder klinische Infrastruktur erforderlich sind.

Durch die Kombination von fortschrittlicher Gesichts- und biometrischer Analyse mit nahtloser Smartphone-Bereitstellung bietet die Lösung zugängliches, erschwingliches und skalierbares Diabetes-Screening für einige der am stärksten unterversorgten Bevölkerungsgruppen in Indien. Dieser Meilenstein stellt einen wichtigen Schritt in der umfassenderen Vision von Predictmedix AI dar, die globale Gesundheitsversorgung neu zu gestalten und die Einführung von KI-gestützten, präventiven Gesundheitslösungen in großem Maßstab zu beschleunigen.

"Wir schließen eine kritische Lücke im Zugang zur Gesundheitsversorgung mit einer innovativen Lösung, die es dem Einzelnen ermöglicht, die Kontrolle über seine Gesundheit mit einem Gerät zu übernehmen, das er bereits besitzt - seinem Mobiltelefon", sagte Dr. Rahul Kushwah, COO von Predictmedix AI. "In Indien gibt es über 100 Millionen Diabetiker, und eine beträchtliche Anzahl von ihnen bleibt unerkannt. Unsere App wurde entwickelt, um diese diagnostische Kluft zu überbrücken."

Hauptmerkmale:

- Sofortiges Diabetes-Risiko-Scoring per Smartphone.

- KI-gestützte Gesichtsanalyse und biometrische Analyse basierend auf der bewährten nicht-invasiven Screening-Plattform von Predictmedix.

- Benutzerfreundliches Design mit mehrsprachiger Unterstützung für eine breite Zugänglichkeit.

- Sichere, datenschutzkonforme Verarbeitung von Daten gemäß dem indischen Digital Personal Data Protection (DPDP) Act.

Strategische Bedeutung:

Die Diabetes-Epidemie in Indien beschleunigt sich, und Schätzungen zufolge wird bis 2045 fast jeder dritte Erwachsene an Diabetes oder Prädiabetes leiden. Gleichzeitig gibt es inzwischen mehr als 1,1 Milliarden Smartphone-Nutzer - eine Konvergenz, die eine einmalige Chance für mobile, KI-gestützte Gesundheitslösungen bietet.

Unsere Plattform ist einzigartig positioniert, um:

- einen bedeutenden Marktanteil in einer Region mit hohem Bedarf und hohem Wachstum zu erobern,

- wiederkehrende Umsatzströme durch Direktvertrieb an Verbraucher und B2B-Kanäle zu generieren,

- sich mit den Gesundheitsprioritäten von Regierungen, NGOs und großen Arbeitgebern zu vernetzen,

- mit minimalen Kosten durch Nutzung der Cloud-basierten Bereitstellung eine globale Skalierung zu ermöglichen.

Einzelheiten zu den jüngsten Produktvalidierungen, Pilotprogrammen und strategischen Partnerschaften des Unternehmens finden Sie in früheren Pressemeldungen unter https://predictmedix.com/press-releases/

Über Predictmedix AI Inc.

Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED) (OTC: PMEDF) (FWB:3QP) ist ein aufstrebender Anbieter von schnellen Gesundheitsuntersuchungs- und Fernbehandlungslösungen für Patienten weltweit. Die Safe Entry Stations des Unternehmens - angetrieben durch eine proprietäre Künstliche Intelligenz (KI) - nutzen multispektrale Kameras, um physiologische Datenmuster zu analysieren und eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen vorherzusagen, darunter 19 physiologische Vitalparameter, Beeinträchtigungen durch Drogen oder Alkohol, Erschöpfung oder unterschiedlicher psychischer Erkrankungen. Die proprietäre Plattform von Predictmedix AI für die Fernbehandlung von Patienten bietet medizinischen Fachkräften eine Reihe von KI-gestützten Tools, um die Gesundheitsergebnisse der Patienten zu verbessern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.Predictmedix.com oder folgen Sie uns auf https://twitter.com/Predictmedix, Instagram oder LinkedIn.

Kontakt

Dr. Rahul Kushwah, COO

mailto:rahul@predictmedix.com

(647) 889 6916

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse des Unternehmens zu verstehen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht an Personen in den Vereinigten Staaten oder "U.S.-Personen", wie in den Vorschriften des U.S. Securities Act definiert, angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einem Land statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, wie z. B. die Abhängigkeit vom Erhalt behördlicher Genehmigungen, die Fähigkeit, geistige Eigentumsrechte im Zusammenhang mit der Technologie des Unternehmens zu erwerben, eine begrenzte Betriebsgeschichte; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische, behördliche und soziale Unwägbarkeiten und insbesondere Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit COVID-19; Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit COVID-19; Risiken im Zusammenhang mit den Aktien des Unternehmens, einschließlich Kursschwankungen aufgrund von Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen oder entziehen können; Vertrauen in die Geschäftsleitung und das Auftreten zusätzlicher Wettbewerber in der Branche.

Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Haftungsausschluss: "Das Unternehmen erhebt weder ausdrücklich noch stillschweigend den Anspruch, dass sein Produkt in der Lage ist, das COVID-19 (oder SARS-2 Coronavirus) zu diagnostizieren, zu eliminieren, zu heilen oder einzudämmen."

DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE HAT DIESE VERÖFFENTLICHUNG WEDER ÜBERPRÜFT NOCH ÜBERNIMMT SIE DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

