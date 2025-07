Stuttgart (ots) -Die auf Transformation spezialisierte Strategieberatung TTE Strategy erweitert ihr Führungsteam: Dr. Raphael Micha stößt als Leiter des Stuttgarter Standorts zum Team. Der promovierte Physiker bringt umfassende Erfahrung in der Strategieentwicklung und -umsetzung bei internationalen Industrieunternehmen mit - insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Technologie, Automotive, Industrie- und Gebäudetechnik, sowie Energie und Green Tech.Vor seinem Wechsel zu TTE Strategy verantwortete Micha als Head of Corporate Strategy Development bei Bosch unter anderem die strategische Portfolioausrichtung, Value-Creation-Planung und groß angelegte Strategie- und Transformationsprogramme. Zuvor war er viele Jahre als Senior Principal bei der Boston Consulting Group (BCG) tätig, mit Fokus auf strategische Repositionierung, Shareholder-Value-Programme und Transformationen globaler Konzerne."Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in der Industrie und aus der Top-Management-Beratung bei TTE Strategy einzubringen. Insbesondere dort, wo es nicht nur um Konzepte geht, sondern um messbare Umsetzungserfolge", sagt Raphael Micha.Mit der offiziellen Eröffnung des neuen Standorts in Stuttgart stärkt TTE Strategy gezielt die Nähe zu den "Hidden Champions" des deutschen Mittelstands. Unter der Leitung von Dr. Raphael Micha fungiert das Büro künftig als Drehscheibe für Transformationsprojekte in Süddeutschland und bietet Industrieunternehmen - vom Maschinen- und Anlagenbau über Automotive bis zu Green Tech - direkten Zugriff auf strategische Expertise und praxisorientierte Umsetzungskompetenz.Bei TTE wird Unterhemen insbesondere in komplexen strategischen Repositionierungen, Portfolioentwicklung und umfassenden Transformationen begleiten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Verbindung von Technologie- und Fachkenntnis mit wirtschaftlichem Impact - bei komplexen Portfoliounternehmen genauso wie im industriellen Mittelstand."Raphael vereint analytische Tiefe mit industrieller Bodenhaftung. Er versteht die Perspektive der Unternehmensleitung ebenso wie die operativen Hebel. Damit ist er eine ideale Ergänzung für unser Führungsteam", so Lars Linnekogel, Gründer und Geschäftsführer von TTE Strategy.Über TTE StrategyTTE Strategy (https://www.tte-strategy.com) ist eine international agierende Strategieberatung, die Unternehmen bei tiefgreifenden Transformationsprozessen unterstützt. Mit einem klaren Fokus auf Umsetzung sorgt TTE Strategy dafür, dass strategische Weichenstellungen im Kern der Organisation Wirkung entfalten. Der Beratungsansatz basiert auf der Überzeugung, dass Transformation nur gelingt, wenn sie gemeinsam mit den Menschen im Unternehmen gestaltet und getragen wird.Pressekontakt:Stella Tsoutzidoustella.tsoutzidou@tte-strategy.comhttps://tte-strategy.com/Original-Content von: TTE Strategy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147622/6068360