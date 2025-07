FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Hochstufung von "Neutral" auf "Overweight" durch die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Munich Re am Mittwoch unter die Favoriten im deutschen Leitindex Dax getrieben. Zeitweise war es bis auf 560,20 Euro nach oben gegangen. Letztlich aber blieb die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert und bei etwas unter 560 Euro liegt, ein klarer Widerstand. Am frühen Nachmittag gewann das Papier noch ein Prozent auf 550,60 Euro.

Analyst Kamran Hossain hatte das Kursziel der Aktie des weltgrößten Rückversicherers von 530 auf 650 Euro angehoben und das Papier von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Er verwies auf den bald anstehenden Strategieplan und darauf, dass das Management im letzten entsprechenden Plan eine Verbesserung der Ergebnisse und der Eigenkapitalrendite angestrebt hatte.

Der neue Plan dürfte ähnlich sein, der Fokus aber stärker auf der Diversifizierung des Geschäfts liegen, schrieb Hossain. Angesichts des sich abschwächenden Rückversicherungsmarktes rechnet er vorerst nicht mehr mit positiven Ergebnisüberraschungen und schnellen Margenverbesserungen, die Kapitalerträge jedoch könnten positiv überraschen. Die Munich Re sei auch anders aufgestellt als in der letzten Schwächephase. Der Fokus liege auf der Eigenkapitalrendite.

Der JPMorgan-Experte sieht den Einstiegszeitpunkt für ein Investment in die Aktie trotz einer starken Kursentwicklung in den vergangenen drei Jahren - Munich Re hat den Branchenindex Stoxx Europe 600 Insurance in diesem Zeitraum um 75 Prozent übertroffen - weiterhin als günstig an. "Trotz der stark überdurchschnittlichen Kursentwicklung ist der Großteil der Neubewertung der Aktie auf das Ergebniswachstum zurückzuführen", schrieb er./ck/mis/jha/