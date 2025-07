DJ PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Verschiebung relevanter Stichtage iZm der vorgeschlagenen Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2024/25

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

DO & CO Aktiengesellschaft: Verschiebung relevanter Stichtage iZm der vorgeschlagenen Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2024/25

Wien (pta000/02.07.2025/14:35 UTC+2)

Auf Grund eines Feiertags in der Türkei am 15. Juli 2025 hat der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft beschlossen, den Dividenden Cum-Tag auf 16. Juli 2025 (bisher 11. Juli 2025), den Dividenden Ex-Tag auf 17. Juli 2025 (bisher 14. Juli 2025) und den Dividenden Nachweisstichtag (Record Date) auf 18. Juli 2025 (bisher 15. Juli 2025) zu verschieben. Entsprechend wird der Vorstand der Hauptversammlung am 10. Juli 2025 vorschlagen, als Dividendenzahltag den 21. Juli 2025 (bisher 16. Juli 2025) zu beschließen.

Die Höhe der zur Ausschüttung vorgeschlagenen Dividende für das Geschäftsjahr 2024/25 in Höhe von EUR 2,00 je dividendenberechtigte Aktie bleibt unverändert.

