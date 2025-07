Bis 2027 offizielle digitale Vermögensplattform der DP World Tour

Nexo wird Titelpartner der Nexo Championship, die im August 2025 im Trump International Golf Links stattfindet

Nexo, die führende Vermögensverwaltungsplattform für digitale Vermögenswerte, hat eine wegweisende dreijährige Partnerschaft mit der DP World Tour unterzeichnet und wird bis 2027 offizieller Marketingpartner und offizielle digitale Vermögensverwaltungsplattform der Tour. Diese Vereinbarung ist die erste mehrjährige Partnerschaft zwischen einem Unternehmen für digitale Vermögenswerte und einer großen globalen Golftour eine historische Annäherung von Kryptowährungen und Golf -, die das gemeinsame Engagement beider Organisationen für Leistung, Innovation und eine globale Ausrichtung widerspiegelt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250702252046/de/

Nexo becomes the first-ever Official Digital Wealth Platform of the DP World Tour.

Nexo wird außerdem Titelsponsor der neu benannten Nexo Championship ehemals Scottish Championship -, die vom 7. bis 10. August 2025 stattfindet. Das Turnier findet auf dem Trump International Golf Links in Aberdeenshire statt, der als einer der besten modernen Links-Plätze Großbritanniens gilt. Das Turnier ist das vorletzte Event der Closing Swing, der fünften und letzten Global Swing, die die erste Phase der DP World Tour-Saison 2025 bildet.

Nexo wird außerdem offizieller Partner von sechs hochkarätigen DP World Tour-Turnieren im Jahr 2025. Dazu gehören die Genesis Scottish Open, bei denen die beiden besten Spieler der Welt, Scottie Scheffler und Rory McIlroy, an den Start gehen werden, die Betfred British Masters, die von Sir Nick Faldo ausgerichtet werden, die BMW PGA Championship, die Abu Dhabi HSBC Championship und die DP World Tour Championship in Dubai zum Saisonabschluss.

Bei jedem Turnier wird Nexo maßgeschneiderte Hospitality- und Kundenerlebnisse anbieten, die auf seine Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen abgestimmt sind. Strategisches Branding auf und neben dem Platz wird die gemeinsamen Werte von Nexo und der DP World Tour Disziplin, Präzision und langfristige Ausrichtung hervorheben und das Engagement von Nexo für nachhaltigen Vermögensaufbau widerspiegeln.

Antoni Trenchev, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Nexo, sagte:

"Diese Partnerschaft spiegelt unsere Überzeugung wider, dass Vermögen und Golf auf die gleiche Weise aufgebaut werden: mit Vorbereitung, Kontrolle und Weitblick. Sowohl die DP World Tour als auch Nexo teilen das Bekenntnis zu Präzision, Disziplin und Leistung sei es auf dem Golfplatz oder im Finanzbereich. Golf passt perfekt zu unserer Marke: anspruchsvoll, global und prinzipientreu."

Max Hamilton, Executive Commercial Director der DP World Tour, sagte:

"Der zukunftsorientierte Ansatz von Nexo in Bezug auf Innovation und Leistung passt nahtlos zu unserem. So wie die DP World Tour mit den neuesten Technologien Golf-Fans weltweit verbindet, gestaltet Nexo den Vermögensaufbau mit digitalen Tools neu. Unser Publikum ist global, wohlhabend und finanziell versiert, was diese Partnerschaft zu einer leistungsstarken Plattform für strategisches Engagement macht."

Nexo wurde 2018 gegründet und bietet seinen Kunden die Möglichkeit, ihre Kryptowährungsbestände zu verwalten, zu sichern und zu vermehren. Diese neue Partnerschaft ist ein Meilenstein für die internationale Präsenz von Nexo und unterstreicht das Ziel des Unternehmens, die nächste Generation des Vermögensaufbaus voranzutreiben. Die Zusammenarbeit signalisiert den Aufstieg einer neuen Art von Partner im Elite-Golfsport: digital orientiert, innovationsgetrieben und global ausgerichtet. Für Nexo ist dies mehr als nur ein Sponsoring, es ist ein kulturelles Statement und ein mutiger Schritt in die reale Welt, in der Vermögen lebt, wächst und konkurriert.

Über Nexo

Nexo ist eine führende Plattform für digitale Assets, wo Kunden ihre Kryptowerte vermehren, verwalten und abziehen können. Unsere Mission ist es, die nächste Generation des Wohlstands einzuläuten, indem wir uns auf den Erfolg unserer Kunden und maßgeschneiderte Lösungen für den Aufbau von dauerhaften Werten konzentrieren. Unser Kundendienst ist rund um die Uhr aktiv.

Seit 2018 bietet Nexo zukunftsorientierten Kunden in über 150 Ländern einzigartige Möglichkeiten. Mit einem verwalteten Vermögen von über 11 Milliarden US-Dollar und einem Transaktionsvolumen von über 371 Milliarden US-Dollar schaffen wir nachhaltigen Wert für Millionen von Menschen weltweit. Unsere All-in-One-Plattform kombiniert fortschrittliche Technologie mit einem kundenorientierten Ansatz und bietet hochrentable flexible und festverzinsliche Sparprodukte, kryptogestützte Kredite, ausgefeilte Trading-Tools und Liquiditätslösungen, darunter die erste Krypto-Debit-/Kreditkarte. Auf der Grundlage fundierter Branchenexpertise, eines nachhaltigen Geschäftsmodells, einer robusten Infrastruktur, strenger Sicherheitsvorkehrungen und globaler Lizenzen steht Nexo für Innovation und langfristigen Wohlstand.

Offizielle Website: nexo.com

Über die DP World Tour

Die DP World Tour ist die wichtigste professionelle Golf-Tour für Männer der European Tour Group.

Als globale Golftour präsentieren wir weltweite Talente an internationalen Destinationen und nutzen unsere Plattform, um unsere globale Community aufzubauen, zu unterhalten und zu verbinden.

GLOBALE TALENTE: Wir bieten den führenden internationalen Talenten Wege und eine Plattform und bringen Golfikonen, Nationalhelden und aufstrebende Stars aus aller Welt zusammen.

GLOBALE REISEZIELE: Wir veranstalten Turniere in ikonischen Städten und an Orten auf der ganzen Welt und feiern und präsentieren jede Woche die reiche Vielfalt der Golfplätze, Städte und Kulturen, die wir besuchen.

GLOBALE GEMEINSCHAFT: Wir bauen Gemeinschaften auf, unterhalten sie und verbinden sie durch unser Engagement für Innovation, kreative Inhalte und einen positiven sozialen und ökologischen Einfluss.

Unser globaler Spielplan für 2025 umfasst 42 Turniere in 26 verschiedenen Ländern und besteht aus drei verschiedenen Phasen: fünf "Global Swings", die "Back 9" und die "DP World Tour Play-Offs". Es umfasst fünf Rolex Series-Events die Premium-Kategorie der DP World Tour und vier Major Championships, die alle für die Race-to-Dubai-Rangliste zählen, den saisonalen Wettbewerb der Tour, der mit der DP World Tour Championship in Dubai endet.

DP World, der führende Anbieter von globalen intelligenten End-to-End-Lösungen für Lieferketten und Logistik, ist seit Beginn der Saison 2022, der 50. Saison der Tour seit ihrer Gründung 1972, Titelpartner der DP World Tour.

Wir freuen uns auch über die Unterstützung vieler weltweit führender Unternehmensmarken, darunter DP World, Rolex, Aldar, BMW, Buffalo Trace Distillery, Emirates, Fortinet, Nexo und Vestas als offizielle Partner.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250702252046/de/

Contacts:

Medienkontakte für Nexo

Nexo Communications Team

communications@nexo.com

Medienkontakte für DP World Tour

European Tour Group Communications?

media@europeantourgroup.com