Mit der Reform des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes könnten die neuen Regelungen bei der Verteilung der Netzkosten greifen. Regierungsintern wird für diese Woche eine Einigung erwartet, wie die österreichische Tageszeitung "Standard" berichtet. Da die Konsultationen für den Gesetzentwurf noch nicht gestartet sind, tappt Österreichs Photovoltaik-Branche bislang noch weitgehend im Dunkeln. In Deutschland wird aktuell über eine Neuregelung bei den Netzentgelten diskutiert. Österreich scheint hierbei schon einen Schritt weiter. So wird damit gerechnet, dass sich die Regierung in dieser Woche auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...