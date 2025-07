ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 610 Euro belassen. Auf kurze Sicht herrsche bei dem Halbleiterausrüster nach wie vor Unsicherheit, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Stimmung habe sich allerdings jüngst verbessert, nicht zuletzt wegen der mit Künstlicher Intelligenz verbundenen Aussichten./rob/bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 15:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



