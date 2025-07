SAN JOSE (dpa-AFX) - Nach der Insolvenz des schwedischen Batterieherstellers Northvolt wird das große Werk in Polen von einer US-Firma übernommen. Die Produktion von Energiespeicher-Systemen in der Fabrik in Danzig solle umgehend wieder aufgenommen werden, teilte der Batterietechnik-Spezialist Lyten mit.

Es ist den Angaben zufolge das größte Werk dieser Art in Europa. Das Industriegeschäft an dem Standort wurde zuvor vom Lastwagenkonzern Scania übernommen. Zum Kaufpreis wurden in beiden Fällen keine Angaben gemacht. Lyten sicherte sich zuvor auch einen Northvolt-Produktionsstandort im kalifornischen Silicon Valley.

Northvolt hatte große Ambitionen, ein europäischer Champion im Batteriegeschäft zu werden, musste aber im März Insolvenz in Schweden anmelden. Weiterhin unklar ist, wie es mit der im Bau befindlichen Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein weitergeht. Northvolt hat für den geplanten Fabrikbau rund 600 Millionen Euro von der staatlichen Förderbank KfW erhalten, abgesichert je zur Hälfte von Bund und Land./so/DP/stw