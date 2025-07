Berlin - Bauministerin Verena Hubertz (SPD) fordert von den Kommunen mehr Anpassung an die Auswirkungen der menschengemachten Klimakrise und stellt ihnen dafür viel zusätzliches Fördergeld in Aussicht.



"Klimaschutz und Klimaanpassung sind bei unseren Förderprogrammen für die Stadtentwicklung Pflicht", sagte die SPD-Politikerin dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). "Schon dieses Jahr stellen wir 790 Millionen Euro dafür bereit. Bis 2029 verdoppeln wir die Mittel für die Städtebauförderung schrittweise auf 1,58 Milliarden Euro, damit mehr Grün entstehen, versiegelte Flächen reduziert und Wasser in der Stadt besser gespeichert werden kann."



Hubertz kündigte zudem an, mit der anstehenden Reform des Bauplanungsrechts die klimaresiliente Anpassung der Städte voranzutreiben.





