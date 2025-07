Köln - Die Stadt Köln schafft den Begriff "Spielplatz" ab. Ab Herbst sollen alle bisherigen Spielplätze in "Spiel- und Aktionsfläche" umbenannt werden, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Dafür müssen wohl rund 700 Schilder ausgetauscht werden.



In einem internen Verwaltungsdokument heißt es dazu, es müsse insbesondere dem "erweiterten Inklusionsgedanken, der die Diversität der Nutzer*innen in Rahmen ihres Alters, ihrer kulturellen Hintergründe und möglicher Behinderungen berücksichtigt, Rechnung getragen werden".



Die neue Bezeichnung sei zudem treffender, weil die Anlagen "verschiedenen Alters- und Zielgruppen" zur Verfügung stehen sollen. Der Begriff "Spielplatz" werde da als zu stark eingrenzend verstanden, so die Stadtverwaltung.





