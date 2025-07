China Petroleum Chemical Corporation ("Sinopec", HKG: 0386) gewinnt am 26. Juni in Stuttgart auf der 2. Chinesisch-Europäischen Corporate ESG Best Practice-Konferenz (die "Konferenz") den "Best Scientific and Technological Innovation Practice" Preis. Die Einreichung des Fallbeispiels Breakthrough in Depth, Climb to New Heights Empowering the Energy and Chemical Industry with Technological Innovationvon Sinopec stach unter zahlreichen Einsendungen besonders hervor.

Wang Tao, Sinopec representative, delivered a speech at the conference.

Die Konferenz prüft und verleiht Preise für die besten ESG-Anwendungsbeispiele in den sechs Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung, Unternehmensführung, wissenschaftliche und technologische Innovation, Schul- und Berufsbildung, um das gegenseitige Verständnis zwischen chinesischen und europäischen Unternehmen weiter zu verbessern und den bilateralen Wirtschafts- und Handelsaustausch zu erleichtern und der europäischen Gesellschaft die offene, inklusive und zuversichtliche Denkweise Chinas nahezubringen.

"Sinopec nutzte seine technologische Innovationskraft als leistungsstarken Motor auf dem Weg zum CO2-Peak und zur CO2-Neutralität", so die Jury. "Durch Konzentration auf strategische Bereiche, wie etwa die Öl- und Gasförderung und die Entwicklung sowie die grüne und kohlenstoffarme Transformation, treibt das Unternehmen eine hochwertige, intelligente und grüne Entwicklung energisch voran."

Durch Nutzung seiner integrierten Innovationsfähigkeiten für die gesamte Industriekette baut Sinopec seine Initiativen in den Bereichen "Saubere Energielösungen" und "Dekarbonisierung in der Produktion" aus, um die soziale Entwicklung kontinuierlich voranzutreiben.

Angetrieben durch seine Innovationskraft, zielt das Project Deep Earth, gefeiert als der "Mount Everest Untergrund" darauf ab, ultratiefe Öl- und Gasreserven zu erschließen und die grüne Zukunft der Erde zu beleuchten. Im Rahmen der Schiefergasexploration und -entwicklung ist das Fuling Shale Gas Field von Sinopec das erste in China mit einer kommerziellen Entwicklung, das über Reserven von Hunderten von Milliarden Kubikmetern verfügt.

Im Rahmen seiner Förderung der grünen und kohlenstoffarmen Technologie entwickelte Sinopec das erste chinesische Megatonnen-CCUS-Projekt und die weltweit erste 100-Kilometer-CO2-Pipeline. Sinopec kooperiert mit Shell, China Baowu und BASF im Rahmen einer gemeinsamen Studie für das erste 10-Millionen-Tonnen-Open-Source-CCUS-Projekt, das einen Dekarbonisierungspfad ermöglicht, der Emissionsreduzierung und Kohlenstoffbindung kombiniert.

Die Innovationskraft treibt Sinopec an, immer wieder neue Wege zu beschreiten und eine intelligente Transformation zu erreichen. Im Jahr 2024 wurde die weltweit erste intelligente Ethylenfabrik basierend auf der Digital Twin-Technologie in Betrieb genommen und der digitale KI-Mitarbeiter von Sinopec ist mittlerweile an über 40 integrierten Energiestationen im Einsatz, um den Kunden intelligente Dienstleistungen anzubieten.

Darüber hinaus veröffentlichte Sinopec auf der Konferenz den "World Energy Outlook 2060" Bericht, seinen ersten in Europa veröffentlichten Entwicklungsbericht der Chemieindustrie zur Energieentwicklung.

