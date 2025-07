Vancouver, Kanada - 2. Juli 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) ("Onco" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass der Chief Executive Officer Thomas O'Shaughnessy am 2. Juli 2025 eine Telefonkonferenz für Investoren abgehalten hat, bei der er den Aktionären ein Update zu den strategischen Meilensteinen und dem Entwicklungsplan des Unternehmens gegeben hat, während es sein Ziel, Innovationen in der Krebsbehandlung durch innovative Therapeutika und künstliche Intelligenz (KI) zu beschleunigen, weiter vorantreibt.

Bei diesem Update gab Herr O'Shaughnessy einen Überblick über die bedeutenden Fortschritte in den Forschungs- und Entwicklungsbemühungen des Unternehmens, insbesondere die weitere Entwicklung der führenden Polynukleotidkinase-3'-Phosphatase (PNKP)-Inhibitor-Technologie. Herr O'Shaughnessy kommentierte die Beauftragung von Dalton Pharma Services durch Onco zur ersten Herstellung von präklinischem Testmaterial und betonte, dass dies den Beginn des Übergangs von der Forschung im Frühstadium zur skalierten Produktion und klinischen Vorbereitung markiere.

Herr O'Shaughnessy erläuterte dann die kurzfristigen Schwerpunktbereiche der F&E-Roadmap des Unternehmens, einschließlich der Auswahl von Vertragsforschungspartnern, des Beginns der präklinischen GLP-Tests und der vorläufigen Vorbereitungsarbeiten für etwaige klinische Phase-1-Studien. Er hob hervor, dass diese Aktivitäten entscheidend für das Erreichen wichtiger regulatorischer Meilensteine im Jahr 2026 sind, die Teil eines globalen, mehrere Regionen umfassenden klinischen Entwicklungsplans sind.

Im Rahmen dieser auf KI ausgerichteten Strategie informierte Herr O'Shaughnessy über das PROmAI-Konsortium, eine strategische Initiative unter der Leitung von Inka Health AI, die globale Pharmapartner und wissenschaftliche Experten zusammenbringen soll. Ziel des Konsortiums ist es, die Entwicklung von kausalen KI-Tools zu unterstützen, die die Vorhersagemodellierung und die Anpassung an die Vorschriften bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten verbessern. Er bestätigte, dass AstraZeneca Interesse an einer Teilnahme als Gründungsmitglied bekundet habe, was die Bedeutung des Konsortiums für die gesamte Branche unterstreicht.

Zur weiteren Unterstützung dieser Entwicklungspipeline hat Onco kürzlich eine neue Forschungsvereinbarung mit der University of Alberta und dem Cross Cancer Institute geschlossen. Herr O'Shaughnessy erläuterte, dass im Rahmen dieser Zusammenarbeit die Anwendung der PNKP-Hemmung bei Glioblastoma multiforme (GBM), einer der behandlungsresistentesten Krebsarten, untersucht werden soll. Es wird erwartet, dass die präklinische Studie Daten liefert, die die Grundlage für künftige Kombinationsbehandlungsstrategien und erweiterte Indikationen bilden könnten.

Herr O'Shaughnessy verwies auf die anhaltende Unternehmensdynamik von Onco-Innovations, einschließlich der jüngsten Börsennotierung des Unternehmens an der Cboe Canada Inc. am 22. Mai 2025. Er beschrieb die Börsennotierung als einen bedeutenden Schritt zur Erhöhung der Sichtbarkeit auf dem Kapitalmarkt, zur Stärkung des Engagements der Investoren und zur Ausrichtung der Kapitalstrategie auf die langfristigen wissenschaftlichen Ziele des Unternehmens.

Er ging auch auf die Übernahme von Inka Health AI durch das Unternehmen im Februar 2025 ein, ein Schritt, der Onco strategisch positioniert, um künstliche Intelligenz in seine Bemühungen zur Arzneimittelentwicklung zu integrieren. Inka Health bringt fortschrittliche Fähigkeiten in der Analyse von realen Daten und der Entwicklung von KI-Modellen mit, unterstützt von einem hervorragenden wissenschaftlichen Team. Herr O'Shaughnessy merkte an, dass diese Übernahme eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der F&E-Leistung spielt und die Fähigkeit des Unternehmens stärkt, die Präzisionsonkologie voranzutreiben.

Abschließend bekräftigte Herr O'Shaughnessy das Engagement von Onco-Innovations, die Entwicklung neuartiger Medikamente mit fortschrittlichen Plattformen der künstlichen Intelligenz, wie dem eigens von Inka Health entwickelten Synograph-System, zu verknüpfen. Er wies darauf hin, dass in Kürze weitere Informationen über die Entwicklung von Synograph und dessen wachsende Rolle bei strategischen Partnerschaften und KI-gestützter Forschung veröffentlicht werden.

Das Unternehmen freut sich darauf, sein Ziel weiter zu verfolgen, mithilfe von KI eine neue Klasse von Therapien für solide Tumoren auf den Weg zu bringen, und in den kommenden Monaten weitere Updates zu seinen Fortschritten bei der klinischen Umsetzung zu veröffentlichen.

Über Inka Health

Inka Health ist ein Unternehmen, das mithilfe von KI-gestützten Analysemethoden die onkologische Forschung und Arzneimittelentwicklung durch fortschrittliche kausale KI revolutioniert. Die firmeneigene Plattform SynoGraph ermittelt anhand von KI-gestützten Kausalschlüssen, welche Krebspatienten am ehesten auf bestimmte Behandlungen ansprechen, und bewirkt damit Fortschritte in der Präzisionsmedizin. Durch die Einbindung verschiedenster multimodaler medizinischer Daten aus den Bereichen Genomik, Transkriptomik und Proteomik deckt SynoGraph verborgene Erkenntnisse auf, die sowohl Behandlungsentscheidungen als auch die Planung klinischer Studien optimieren können. Mit dieser Spitzentechnologie will Inka Health Pharmaunternehmen dabei unterstützen, die Entwicklung von Arzneimitteln zu forcieren, Fehlschläge bei Studien zu reduzieren und lebensrettende Therapien rascher auf den Markt zu bringen.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

