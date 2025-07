San Juan, Puerto Rico (ots/PRNewswire) -Die Transaktion stellt einen erfolgreichen Exit für Cathexis dar, die Yondr im Jahr 2018 gegründet hatCathexis Holdings, L.P. ("Cathexis") gab heute den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs der Yondr Group ("Yondr"), einem globalen Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren, an die DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) ("DigitalBridge") und La Caisse (ehemals CDPQ) für 5,8 Mrd. USD bekannt.Yondr entwickelt und betreibt Rechenzentren, um die komplexen Kapazitätsanforderungen der weltweit größten Technologieunternehmen zu erfüllen. Angesichts der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Datenverarbeitungsfähigkeiten verfügt Yondr über mehr als 420 MW an Kapazitäten für Hyperscaler und bedeutende zusätzliche Flächen, um eine Gesamtkapazität von über 1 GW zu ermöglichen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Datenverarbeitungsfähigkeiten zu profitieren, die durch die fortschreitende digitale Transformation, die Verbreitung von Cloud-Lösungen und den Aufstieg der KI angetrieben wird."Ich bin stolz darauf, Yondr seit seiner Gründung im Jahr 2018 auf seinem Weg begleitet zu haben. Yondr hat sich zu einem wichtigen Infrastrukturpartner für viele der weltweit größten Technologieunternehmen entwickelt, und ich bin überzeugt, dass DigitalBridge und La Caisse die richtigen Partner sind, um Yondr in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen. Ich bin gespannt, was das Unternehmen erreichen wird", sagte William Harrison, CEO von Cathexis. "Zwar haben viele Personen zum Erfolg von Yondr beigetragen, doch möchte ich insbesondere Paul Cossell (ehemaliger Chief Executive Officer von Yondr) und Chester Reid (ehemaliger Chief Financial Officer von Yondr) für ihre herausragende Führung und ihr Engagement für das Unternehmen danken. Paul und Chester haben maßgeblich dazu beigetragen, Yondr für die nächste Wachstumsphase unter neuer Eigentümerschaft zu positionieren. Ich wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg bei all ihren zukünftigen Unternehmungen. Ich möchte außerdem Aaron Wangenheim, der zum Chief Executive Officer ernannt wurde, und Sandip Mahajan, der zum Chief Financial Officer ernannt wurde, bei Yondr willkommen heißen und ihnen viel Erfolg wünschen, während sie das Unternehmen gemeinsam mit DigitalBridge und La Caisse in diese spannende nächste Phase führen."Citi fungierte als exklusiver Finanzberater von Yondr, White & Case LLP als Rechtsberater und PricewaterhouseCoopers als Steuer- und Buchhaltungsberater.Informationen zu CathexisCathexis ist eine private Investment-Holdinggesellschaft mit Sitz in San Juan, Puerto Rico. Die Anlagestrategie des Unternehmens ist wertorientiert und opportunistisch, wobei der Schwerpunkt auf Private Equity, Wachstumsbeteiligungen und Risikokapital liegt. Das Unternehmen investiert direkt in die Bereiche Contracting, Immobilien, Energie, Rechenzentren und Risikokapital. Das Investmentteam konzentriert sich auf Chancen, bei denen die flexible und dauerhafte Kapitalbasis, der langfristige Anlagehorizont und die Branchenexpertise des Unternehmens einen wesentlichen Vorteil bieten. Cathexis ist davon überzeugt, dass eine enge Zusammenarbeit mit den Managementteams und operativen Partnern sowie die Fähigkeit, langfristig Kapital zu binden, wesentliche Faktoren für den Erfolg des Unternehmens sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.cathexis.com.Informationen zur Yondr GroupDie Yondr Group ist ein globaler Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren. Das Unternehmen hat sich auf die Bereitstellung und den Betrieb dedizierter Infrastrukturen spezialisiert, die auf Skalierbarkeit ausgelegt sind. Als Organisation ist es unsere Mission - "Globale Kapazitäten, verantwortungsbewusste Umsetzung" -, dass wir unsere Vision einer Zukunft ohne Einschränkungen verwirklichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.yondrgroup.com.press@cathexis.compress@yondrgroup.comMedienkontakt:Cathexispress@cathexis.comYondr GroupLouise Donkor, Marketing Communications Directorpress@yondrgroup.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2723308/Cathexis_Holdings_LP_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cathexis-schlieWt-den-verkauf-der-yondr-group-an-digitalbridge-und-la-caisse-im-wert-von-5-8-mrd-usd-erfolgreich-ab-302497318.htmlOriginal-Content von: Cathexis Holdings, L.P., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180238/6068628