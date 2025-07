Nachhaltiges Bauen liegt seit langem im Trend - schon Ende der 1970er Jahre machte man Bauherren in Deutschland Vorschriften darüber, wie Immobilien gedämmt sein sollten. Seitdem sind die Standards mehr und mehr gestiegen. Teils wird das zu einem Kostenproblem - etwa, wenn Altbauten auf den neuesten energetischen Stand gebracht werden sollen. Seit einiger Zeit rücken auch Baumaterialen an sich in den Fokus. Baustoffe wie Zement oder Beton gelten als besonders energieintensiv und daher alles andere als CO2-neutral. Innovative Technologie setzt genau hier an. Ein Milliarden-Markt entsteht.

