Da das Interesse an funktionellen und gesundheitsbewussten Lebensmitteln weltweit weiter zunimmt, dürfte Yacón seine Position in dem peruanischen Exportportfolio stärken, berichtet Fructidor.com. Die peruanischen Yacón-Exporte stiegen in den ersten vier Monaten des Jahres 2025 sprunghaft an und erreichten 77,9 Tonnen, ein Mengenanstieg von 32,2 % gegenüber dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...