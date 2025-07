LiquidLink startet Bitcoin Lightning- und XRP-ILP-Nodes - Aufbau des Rückgrats der tokenisierten Finanzwelt

Anzeige / Werbung

Digital Asset Technologies (WKN: A41APL | SYM: 9880) hat soeben einen bedeutenden Schritt unternommen.

Dieser Artikel wurde von Digital Asset Technologies genehmigt und veröffentlicht.



Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft LiquidLink AI hat das Unternehmen Enterprise-Grade-Nodes sowohl im Bitcoin Lightning Network als auch im Interledger Protocol (ILP) von Ripple gestartet - zwei der leistungsfähigsten Zahlungsprotokolle in der dezentralen Finanzwelt.



Dies ist weit mehr als nur ein technisches Upgrade. Es ist ein strategischer Schritt, um eine fundamentale Infrastrukturkomponente im entstehenden "Internet of Value" zu werden - ein dezentralisiertes, interoperables Finanznetzwerk, in dem Vermögenswerte, Daten und Zahlungen frei, sofort und sicher zwischen Netzwerken übertragen werden können.

"Großhandels-ISPs schufen Rückgratinfrastrukturen, auf die sich alle verließen. LiquidLink entwickelt ein Zahlungs-Backbone, das Liquidität, Verlässlichkeit und Geschwindigkeit über Bitcoin, XRP und Dutzende weiterer Netzwerke hinweg liefert."

- Marcus Ingram, CEO, LiquidLink AI

Warum das relevant ist: Vom frühen Internet zur globalen Finanzinfrastruktur

Anfang der 2000er waren es unsichtbare Infrastrukturbetreiber - sogenannte Wholesale-ISPs -, die das Internet skalierbar und weltweit zugänglich machten. LiquidLink übernimmt heute eine ähnliche Rolle im Finanzsystem, jedoch on-chain.

Während die meisten Krypto-Firmen auf Token-Hype oder spekulative Modelle setzen, fokussiert sich LiquidLink auf Konnektivität - den Aufbau von Infrastrukturen für Cross-Chain-Liquidität, Echtzeitabwicklung und regulatorisch abgesicherte Prozesse.

Mit diesem Schritt zählt LiquidLink zu den wenigen Unternehmen weltweit, die Nodes in folgenden Bereichen betreiben:

Bitcoin Lightning Network - das Layer-2-Protokoll von Bitcoin für sofortige, nahezu gebührenfreie Zahlungen

- das Layer-2-Protokoll von Bitcoin für sofortige, nahezu gebührenfreie Zahlungen Interledger Protocol (ILP) - ein Netzwerkprotokoll von Ripple zur Verknüpfung unterschiedlicher Blockchains und Zahlungsnetzwerke

Was LiquidLink wirklich baut: Keine Wallet, sondern ein Zahlungs-Backbone

Anders als typische Blockchain-Unternehmen ist LiquidLink keine Wallet, keine Börse, kein Token. Es ist Infrastruktur.

Denken Sie an AWS - aber für programmierbares Geld

Eine Brücke zwischen Bitcoin, XRP und Stablecoin-Netzwerken

Eine Plattform, die Milliarden an Werten in Echtzeit abwickeln kann

Statt Bitcoin oder XRP zu horten, investiert LiquidLink in die "Pipelines": Nodes, APIs und Compliance-Frameworks, auf denen Banken, FinTechs und Händler ihre On-Chain-Produkte aufbauen können - sicher und skalierbar.

Das größere Bild: Stablecoins und die neue Bitcoin-Commerce-Ära

Besonders spannend: LiquidLink macht sich bereit, Stablecoins auf Bitcoin- und XRP-Basis zu unterstützen.

Möglich wird das durch neue Technologien wie:

RGB Smart Contracts

Taproot Assets

Liquid Network

Rootstock (RSK)

Bitcoin wird damit nicht nur als Wertspeicher genutzt, sondern entwickelt sich zur Plattform für programmierbares, stabiles Geld.

Gleichzeitig gilt der XRP Ledger bereits als einer der regulierungskonformsten Netzwerke zur Tokenisierung realer Vermögenswerte. Mit dem kürzlich verabschiedeten Genius Act (Clarity for Payment Stablecoins Act) in den USA ist nun auch der rechtliche Rahmen für regulierte Stablecoins geschaffen.

LiquidLinks Dual-Node-Strategie positioniert das Unternehmen optimal für diese nächste Welle.

Nächster Meilenstein: Cross-Chain-Brücke zwischen Bitcoin und XRP

Der wohl spannendste Teil des Updates: LiquidLink arbeitet an einer Cross-Chain-Liquiditätsbrücke, die Bitcoin-native Assets direkt mit dem XRP Ledger verbindet.

Diese Brücke würde Assets wie:

RGB Tokens

Taproot Assets

Liquid Network Coins

Rootstock Smart Contracts

→ direkt mit dem XRP Ledger verbinden

Ermöglicht werden dadurch:

Nahtlose Asset-Swaps

Arbitrage zwischen Netzwerken

Cross-Chain-Payment-Routing

RWA-Transfers (Real World Assets) zwischen BTC- und XRPL-Ökosystem

Und das ganz ohne zentrale Börsen oder Verwahrungsrisiken.

Wie Xrpfy eingebunden wird: LiquidLinks Kernprodukt als internes Routing-Tool

Zusätzlich zum Node-Start wird LiquidLink sämtliche eigene Zahlungs- und Liquiditätsaktivitäten über Xrpfy, seine Self-Custody-Plattform, routen.

Xrpfy ist bereits bekannt für:

On-Chain-Discovery-Tools

DEX-Routing-Intelligenz

RWA-Launchpad-Funktionen

Nun wird es auch intern genutzt, um optimale Pfade, niedrige Kosten und automatisierte Netzwerktransaktionen zu ermöglichen.

Das ergibt einen leistungsfähigen Zyklus:

LiquidLink baut Infrastruktur

Xrpfy optimiert Liquidität

Gemeinsam entsteht ein vollständiger Stack für skalierbaren, grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr

Mehr als ein technisches Update - eine klare Positionierung

LiquidLink positioniert sich damit nicht als Frontend, sondern als das, worauf alles andere aufbaut. Die Strategie erinnert an Erfolgsmodelle anderer Tech-Infrastrukturen:

Akamai für Internet-Caching

für Internet-Caching Cloudflare für Web-Sicherheit

für Web-Sicherheit Chainlink für Oracle-Dienste

für Oracle-Dienste Infura für Ethereum RPCs

LiquidLink baut das Routing-Backbone für Vermögenswerte und Zahlungsströme.

Warum Investoren genau jetzt hinschauen sollten

Digital Asset Technologies (SYM: 9880 | WKN: A41APL) entwickelt sich rasant zum führenden börsennotierten Infrastruktur-Play für Cross-Chain-Zahlungsnetzwerke.

Was das Unternehmen von anderen unterscheidet:

Merkmal Digital Asset Technologies Börsennotierung (SYM: 9880) Infrastruktur-Fokus Nodes, nicht Tokens Unterstützung von RWA via LiquidLink & Xrpfy Regulatorischer Rückenwind Genius Act Cross-Chain-Integration BTC, XRP, Stablecoins

Fazit: So wird das Internet of Value gebaut

Die Node-Einführung auf Lightning Network und ILP ist kein kleines technisches Upgrade - es ist ein strategischer Schritt auf dem Weg zur globalen On-Chain-Zahlungsinfrastruktur.

So wie einst Internet-Backbones den globalen Datenverkehr ermöglichten, schafft LiquidLink jetzt die Basis für die Bewegung programmierbarer Vermögenswerte.

Mit wachsendem Stablecoin-Einsatz, regulatorischer Klarheit und dem Durchbruch von Multi-Chain-Commerce wird genau diese Infrastruktur gebraucht - von Banken bis DAOs.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5 % des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100 % des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Enthaltene Werte: CA25401P1062