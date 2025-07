© Foto: Dall-E

Cantor sieht in Rigetti Computing trotz jüngster Kursverluste enormes Kurspotenzial und empfiehlt die Aktie als heißen Quantum-Play!Die Investmentbank Cantor Fitzgerald hat sich erstmals mit einer Kaufempfehlung ("Overweight") zu Rigetti Computing positioniert und damit ein starkes Signal an den Markt gesendet. Analyst Troy Jensen sieht in der Quantum-Computing-Schmiede erhebliches Aufwärtspotenzial und taxiert das Kursziel auf 15 US-Dollar - das entspricht einem möglichen Anstieg von über 30 Prozent. Quantum Computing: "Noch am Anfang, aber mit riesigem Potenzial" In einer am Dienstag veröffentlichten Analystenstudie beschreibt Jensen den Markt für Quantencomputer als "noch in den …