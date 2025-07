Zürich - Die Aktien der Aebi Schmidt haben ihr Börsendebüt an der Wall Street gefeiert. Möglich wurde der Gang an die US-Börse durch die Fusion mit der amerikanischen The Shyft Group, die bereits kotiert war. Der Start ist solide ausgefallen. Das neue Unternehmen wurde unter dem Tickersymbol AEBI offiziell an der Nasdaq gehandelt. Nach einem volatilen Handel im frühen Geschäft schlossen die Papiere am Ende bei 11,18 Dollar. Das ist etwas weniger ...

