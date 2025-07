NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 51 auf 52 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Graham Hunt sieht am Standort Frankfurt weiter klaren Gegenwind für Volumina, Preise und Renditen. Die Kapazitätsaussichten trübten sich weiter ein, schrieb er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang August. Mit der starken Kursentwicklung sei die Lage nicht zusammenzubringen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 17:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

© 2025 dpa-AFX-Analyser