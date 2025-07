DJ Nordex liefert Turbinen mit 135 MW Leistung für Windparks in Westeuropa

DOW JONES--Nordex hat kurz vor Ende des Quartals mehrere Aufträge für neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 135 Megawatt bekommen. Ab Mitte 2026 sollen sie in Windparks in Schottland, Belgien und Frankreich installiert werden, wie der Hersteller in Hamburg mitteilte. Alle Verträge beinhalteten Service- und Wartungsverträge für die Anlagen mit unterschiedlichen Laufzeiten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2025 01:44 ET (05:44 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.