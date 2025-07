Mitteilung der Energiekontor AG:

Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zu

Die heutige ordentliche Hauptversammlung der Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, fand als Präsenzveranstaltung in Ritterhude bei Bremen statt. Mit großer Mehrheit folgten die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft in allen abstimmungsrelevanten Tagesordnungspunkten den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat. Rund 70 Prozent des eingetragenen Grundkapitals waren vertreten.

Alle Tagesordnungspunkte bestätigt

Die Hauptversammlung entlastete die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und stimmte unter anderem der Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers zu. Darüber hinaus beschloss die Hauptversammlung über die Zahlung einer Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats und billigte den vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungsbericht ...

