Die Nonfarm Payrolls werden für Juni auf einen Anstieg von 110.000 prognostiziert, was niedriger ist als der Anstieg von 139.000 im Mai.Das US Bureau of Labor Statistics wird die Beschäftigungsdaten am Donnerstag um 12:30 GMT veröffentlichen.Der US-Arbeitsmarktbericht könnte die Leistung des US-Dollars erheblich beeinflussen, da er wichtige Daten liefert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...