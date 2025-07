Neuenburg - Die Jahresteuerung in der Schweiz ist im Juni wieder in den positiven Bereich gestiegen. Im Mai war sie erstmals seit gut vier Jahren leicht negativ ausgefallen. Die Teuerung lag konkret bei +0,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag bekanntgab. Im Mai waren es -0,1 Prozent gewesen. Die von der Nachrichteagentur AWP befragten Experten hatten im Vorfeld auch für den Juni fast unisono mit -0,1 Prozent gerechnet. Die ...

