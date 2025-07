NZD/USD schwächt sich in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag auf etwa 0,6070 und verliert 0,30 % im Tagesverlauf. Die Dienstleistungsaktivität in China wuchs im Juni mit der langsamsten Rate seit neun Monaten.Alle Augen werden auf die US-Arbeitsmarktdaten für Juni gerichtet sein, die später am Donnerstag veröffentlicht werden. Das NZD/USD-Paar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...