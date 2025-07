Kastellaun (ots) -Seit der Corona-Pandemie hat sich das Kaufverhalten im Buchmarkt grundlegend verändert, besonders bei praxisorientierten Formaten wie Ratgebern oder Planern. Immer mehr Autoren setzen auf Selfpublishing über Plattformen wie Amazon, um ihre Zielgruppe direkt zu erreichen. Doch wer heute erfolgreich publizieren will, braucht mehr als nur ein gutes Thema. Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH zeigt, welche Tools und Strategien auch Quereinsteigern zum nachhaltigen Erfolg verhelfen.Ein eigenes Buch zu veröffentlichen ist für viele ein lang gehegter Traum, doch Selfpublishing ist längst mehr als ein Nischenmodell. Dank Plattformen wie Amazon KDP (Kindle Direct Publishing) können auch Privatpersonen ihre Werke direkt an Leser bringen, ohne auf klassische Verlage angewiesen zu sein. Besonders gefragt sind praxisnahe Formate, die nicht nur gelesen, sondern aktiv genutzt werden. Doch der Einstieg in den Selfpublishing-Markt verläuft selten geradlinig. Zwischen YouTube-Tipps, widersprüchlichen Meinungen und technischen Hürden verlieren viele schnell den Überblick. Sie starten mit einer Idee und enden in Frust und Verwirrung. Was passiert, wenn ich alles falsch mache? Lohnt sich die Mühe überhaupt? Und wie finde ich Themen, die wirklich gefragt sind? Auch Cedric Mattig kennt diese Zweifel und erinnert sich noch gut an seine ersten Schritte: "Ich hatte keine Ahnung von Buchdesign oder Schreiben, nur diesen brennenden Wunsch nach mehr.""Lieferfahrer heute, Coach morgen - was zählt, ist der Mut, neu anzufangen." Mit dieser Haltung hat der Gründer nicht nur seinen eigenen Weg ins Selfpublishing gefunden, sondern ein System entwickelt, das heute hunderten Menschen den Einstieg in Amazon KDP erleichtert. Als Geschäftsführer der NiCe Publishing Consulting GmbH begleitet er Quereinsteiger Schritt für Schritt vom ersten Buch bis zu stabilen Einnahmen. Sein Ansatz kombiniert dabei Struktur, Nischenverständnis und moderne technische Tools wie ChatGPT oder Canva. Das Ziel: Selfpublishing zugänglich und skalierbar machen, ganz Vorkenntnisse im Schreiben oder Design. Dabei grenzt sich Mattig bewusst vom unübersichtlichen "YouTube-Wissen-Chaos" ab: Statt endloser Theorie stehen bei ihm Umsetzbarkeit, Einfachheit und echte Ergebnisse im Fokus. Weshalb er damit so erfolgreich ist, zeigt ein genauer Blick auf seine Methode.Vom Nebenjob zum erfolgreichen CoachCedric Mattig weiß, wie es sich anfühlt, festzustecken. Während seines Studiums an einer privaten Hochschule arbeitete er gleichzeitig in einem Telefonladen, einer Bibliothek und als Essenslieferant. Sein Alltag war voller Verpflichtungen, aber ohne echte Perspektive. "Ich war komplett ausgelastet, aber innerlich leer", beschreibt er heute rückblickend das Gefühl, das ihn damals begleitete. Hinzu kam ein nagendes Gefühl von "Das kann doch nicht alles gewesen sein." Der Wendepunkt kam im sechsten Semester: Ein Gespräch mit Kommilitonen offenbarte, dass selbst ein langes Studium nicht automatisch zu beruflicher Klarheit führt. Mattig entschied sich, selbst nach einer Lösung zu suchen und begann, sich intensiv mit Amazon KDP zu beschäftigen. Die ersten Versuche waren holprig: "Mein erstes Buch war ein kompletter Flop. Beim zweiten gab es erste Verkäufe, das dritte hat dann erstmals regelmäßig Einnahmen gebracht."Doch er erkannte schnell, dass Erfolg im Selfpublishing kein Zufallsprodukt ist. Statt wahllos Inhalte zu veröffentlichen, begann er, ein eigenes System zu entwickeln mit Fokus auf Nischenverständnis, Leserbedürfnissen und strategischer Produktentwicklung. Dabei half ihm konsequentes Learning-by-Doing den Weg zum Erfolg zu finden. Seine Erkenntnis: Wer gezielt vorgeht, kann auch ohne Vorerfahrung hochwertige Bücher erstellen und vermarkten. Die Zielstrebigkeit zahlte sich schließlich aus: "Ich habe besser verdient als viele Professoren", sagt Mattig über den Moment, als sein Nebeneinkommen über KDP das klassische Gehalt überstieg.Dies markierte den Startpunkt für den Aufbau seines heutigen Geschäftsmodells: Statt den Weg für sich zu behalten, teilte er seine Erfahrungen zunächst in sozialen Medien und entwickelte nach ersten Coachings ein strukturiertes Schritt-für-Schritt-Training. Heute ist er Geschäftsführer der NiCe Publishing Consulting GmbH, einem Unternehmen mit jährlich siebenstelligen Umsätzen und hunderten von erfolgreichen Teilnehmern. Seine Kunden kommen aus unterschiedlichsten Bereichen, von Coaches über Pädagogen bis hin zu kreativen Quereinsteigern. Was sie vereint, ist der Wunsch, ein selbstbestimmtes Einkommen aufzubauen.Künstliche Intelligenz als GamechangerEin zentrales Element von Cedric Mattigs Coachingansatz ist der gezielte Einsatz digitaler Werkzeuge, allen voran moderner KI-Tools. Was für viele wie eine zusätzliche Hürde wirkt, ist in Wahrheit ein entscheidender Hebel. Auch Autoren ohne gestalterische oder redaktionelle Vorkenntnisse können so ihr eigenes Buchprojekt realisieren. "Dank KI-Tools wie ChatGPT, Midjourney oder Canva ist der Einstieg in professionelle Buchproduktion einfacher denn je", erklärt er.Gerade bei praxisorientierten Formaten wie Rezeptplanern, Mitmachheften oder Beschäftigungsbüchern für Kinder spielt die Technik ihre Stärken aus. "Besonders für Ausfüllbücher ist KI ein echter Boost", so der Coach weiter. Denn wo früher Grafikdesign, Textarbeit und Satz parallel bewältigt werden mussten, übernehmen heute automatisierte Tools einen großen Teil des Prozesses, ohne dass die kreative Kontrolle verloren geht.Ein weiterer Vorteil: Bücher in diesen Kategorien werden aktiv genutzt und regelmäßig nachgekauft, wenn sie ausgefüllt sind. Das macht sie wirtschaftlich besonders attraktiv. Wer es hier schafft, ein hochwertiges Produkt mit echtem Mehrwert zu veröffentlichen, kann sich so ein stabiles Einkommen aufbauen, ohne ständig neue Inhalte produzieren zu müssen."Starte klein, aber mach's richtig."Doch Cedric Mattig geht es um mehr als nur Effizienz. Er versteht Technik als Werkzeug, nicht als Selbstzweck: "Man braucht keine Vorerfahrung, aber Klarheit, Disziplin und den Willen, durchzuziehen." Deshalb vermittelt sein Training nicht nur die Bedienung einzelner Programme, sondern auch das nötige strategische Denken: Welche Nische ist relevant? Was braucht die Zielgruppe wirklich?Viele seiner Teilnehmenden starten mit Unsicherheit und veröffentlichen dennoch in kurzer Zeit ein Buch, das professionellen Ansprüchen gerecht wird. Möglich wird das durch eine klare Schritt-für-Schritt-Struktur, praxisorientierte Vorlagen und persönliche Begleitung. "Starte klein, aber mach's richtig. Teste, lerne, verbessere", lautet einer seiner zentralen Ratschläge. Mit dieser Haltung wird Selfpublishing zu mehr als nur einem kreativen Projekt, sondern zu einem Weg in die unternehmerische Unabhängigkeit. NiCe Publishing Consulting GmbH