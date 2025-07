Berlin (ots/PRNewswire) -Der Sommer ist da - und mit ihm auch die heißesten Skincare-Deals des Jahres. COSRX, die international gefeierte K-Beauty-Marke, präsentiert zum Amazon Prime Day Deutschland 2025 eine exklusive Auswahl an Sommerpflege-Must-haves auf Amazon.de (https://www.amazon.de/cosrx?maas=maas_adg_73C5628F1EE1E7630B3C0837982373C9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas). Vom 8. bis 11. Juli profitieren Prime-Mitglieder von attraktiven Angeboten auf Kultprodukte wie die Advanced Snail Mucin Essence und Cream, die im Frühjahrsdeal 2025 Platz 1 der Amazon Beauty-Kategorie belegten - sowie auf neue Sommer-Essentials wie den The Ceramide Skin Barrier Moisturizer und den Invisible Sun Stick, die jetzt erstmals rabattiert erhältlich sind.Diese COSRX Produkte sind Teil der Prime Day Deals in Deutschland- Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (https://www.amazon.de/dp/B00PBX3L7K?maas=maas_adg_F9E73D204594AAC9A64265CF564569EC_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (48 % Rabatt) Der virale Klassiker für glatte, strahlende Haut. Diese leichte, schnell einziehende Essence mit 96 % Schneckensekretfiltrat spendet intensiv Feuchtigkeit, stärkt die Hautbarriere und fördert die Regeneration - für sichtbar ebenmäßigere Haut mit Glow. Im Frühjahrsdeal 2025 Amazon Nr. 1 der gesamten Beauty-Kategorie.- Advanced Snail 92 All in One Cream (https://www.amazon.de/dp/B01LEJ5MSK?maas=maas_adg_A2F3B45A61B0C072D64D7C937AC41D9E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (46 % Rabatt) Die perfekte Ergänzung zur Essence: Diese multifunktionale Gel-Creme beruhigt, hydratisiert und repariert die Haut mit hochkonzentriertem Schneckensekret. 4-mal in Folge Nr. 1 der Kategorie "Cremes" während großer Amazon-Aktionen in Deutschland.- Advanced Snail Peptide Eye Cream (https://www.amazon.de/dp/B07ZRF416W?maas=maas_adg_6E9FD23C09411E4CD57982ECCF921153_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (43 % Rabatt) Die Bestseller-Augenpflege für sichtbar geglättete, strahlende Augenpartien. Angereichert mit Schneckensekret und Peptiden reduziert sie feine Linien und stärkt die Hautstruktur. Nr. 1 in der Kategorie "Augencremes" beim Spring Deal 2025.- The 6 Peptide Skin Booster Serum (https://www.amazon.de/dp/B0CCJ3SRB9?maas=maas_adg_4034ECDD11A11BF778C492AB8D0A94F7_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (28 % Rabatt) Ein hochwirksames Peptid-Serum, das müder Haut neue Elastizität und Ausstrahlung verleiht. Ideal als vorbereitender Pflegeschritt für maximale Wirkung aller folgenden Skincare. Toner-Kategorie Nr. 1 beim Spring Deal 2025.- The Ceramide Skin Barrier Moisturizer (https://www.amazon.de/dp/B0DYNQ393Y?maas=maas_adg_981CED12417EDDBA1E06E71D0B27E59A_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (20 % Rabatt) Neu im COSRX-Sortiment: Diese reichhaltige, zugleich seidig-leichte Feuchtigkeitscreme stärkt gezielt die Hautbarriere, spendet intensiv Feuchtigkeit und hilft, die Haut widerstandsfähiger gegenüber Irritationen und Unreinheiten zu machen. Dank ihrer schwerelosen Textur ist sie ein echtes Sommer-Must-have- ideal für alle, die schwere, fettige Ceramide-Cremes vermeiden möchten. Sie eignet sich auch perfekt als Make-up-Grundlage. Nach dem erfolgreichen US-Launch im März 2025, bei dem sie innerhalb weniger Tage ausverkauft war, ist sie nun erstmals auch in Deutschland zum Aktionspreis erhältlich.- Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF 50 PA++++ (https://www.amazon.de/dp/B0CYS776TR?maas=maas_adg_09F8A7F94793639518F9F0426ACB578E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (19 % Rabatt) Dieser federleichte Sonnenschutz zieht sofort ein, hinterlässt keinen Weißschleier und eignet sich perfekt für jeden Tag. Ideal für empfindliche Haut und heiße Sommertage.- Airy-Light Invisible Sun Stick SPF 50+ PA++++ (https://www.amazon.de/dp/B0F8HJ9DD5?maas=maas_adg_D332874DF3FBC63F414A683A6D62CE07_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (15 % Rabatt) Der neueste Sonnenschutz von COSRX: Ein transparenter Stick mit hoher Schutzwirkung, der unterwegs schnell und hygienisch aufgetragen werden kann. Ideal für Festivals, Strandtage oder den Alltag. Zum ersten Mal reduziert erhältlich.Ob bewährte Bestseller oder spannende Neuheiten - der Amazon Prime Day 2025 bietet Hautpflegefans in Deutschland die perfekte Gelegenheit, COSRXs Top-Produkte für den Sommer zu entdecken und zu sparen.Alle Angebote sind exklusiv für Amazon Prime Mitglieder vom 8. bis 11. Juli 2025 auf Amazon.de (https://www.amazon.de/cosrx?maas=maas_adg_73C5628F1EE1E7630B3C0837982373C9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) verfügbar.Informationen zu COSRX: Mit seinen leistungsstarken und dennoch erschwinglichen Hautpflegelösungen ist COSRX schnell zu einer der beliebtesten Hautpflegemarken Amerikas geworden. Die Produkte zeichnen sich durch eine minimalistische Formulierung aus, die hochwirksame natürliche Extrakte in konzentrierter Form enthält, und liefern sichtbare Ergebnisse, indem sie die Haut nur mit dem behandeln, was sie wirklich braucht.Die meistverkauften Produkte sind jetzt in Deutschland erhältlich und können bei führenden Einzelhändlern wie Douglas (https://www.douglas.de/de/b/cosrx/ba794), DM (https://www.dm.de/search?query=COSRX&searchProviderType=product), Amazon (https://www.amazon.de/cosrx?maas=maas_adg_73C5628F1EE1E7630B3C0837982373C9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), sowie direkt auf https://www.cosrx.com gekauft werden. Für aktuelle Updates und exklusive Angebote ist COSRX auch auf Instagram (https://www.instagram.com/cosrx) und TikTok (https://www.tiktok.com/@cosrx_official) vertreten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2724209/COSRX.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2648141/5399566/COSRX_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cosrx-bestseller-und-neue-sommerpflege-highlights-beim-amazon-prime-day-deutschland-302497471.htmlPressekontakt:Michelle Schroeck,michelle.schroeck@cosrx.co.krOriginal-Content von: COSRX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169350/6068899