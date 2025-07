Die nächste Übernahme, die nächste Party in der Community: Mit Theratechnologies ist ein weiterer sharedealsPlus-Tipp zum Übernahmeziel geworden. Mit dem gestern nachbörslich offiziell vermeldeten Buyout freuen sich unsere Mitglieder über bis zu +88% Rendite in weniger als drei Monaten. Das kanadische Biotechunternehmen, dessen Aktien an der US-Nasdaq handeln, wird von CB Biotechnology geschluckt - zu einem Preis von 3,01 US$ in Cash und weiteren ...

