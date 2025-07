FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.07.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 140 (143) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1080 (1520) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 200 (189) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS BYTES TECHNOLOGY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 390 (660) PENCE - BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 190 (230) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 330 (380) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 3040 (3250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RAINBOW RARE EARTHS PRICE TARGET TO 34 (35) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4700 (6200) PENCE - BERENBERG CUTS SYLVANIA PLATINUM PRICE TARGET TO 93 (97) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 682 (708) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ADRIATIC METALS PRICE TARGET TO 277 (268) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 3300 (2900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 1620 (1320) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 300 (260) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 71 (55) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 45 (41) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 7200 (6800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS NETCALL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 155 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BYTES TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 470 (575) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS KELLER GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1660 (1800) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5300 (5500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1135 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 14806 (14524) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1020 (985) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 3800 (3600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN ADDS SSE TO 'ANALYST FOCUS LIST' - JPMORGAN RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 610 (580) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2300 (2150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS FRESNILLO TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1500 PENCE - UBS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 380 (400) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4500 (5000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2400 (2350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 390 (360) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1075 (1000) PENCE - 'BUY'



