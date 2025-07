Zürich - In der Schweiz ist die Anzahl an Firmenpleiten sprunghaft angestiegen. Der Schweizerische Gläubigerverband Creditreform führt dies primär auf eine Gesetzesänderung zurück. Konkret gingen in den ersten sechs Monaten in der Schweiz insgesamt 6453 Unternehmen in Konkurs. Das ist eine Zunahme von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie Creditreform am Donnerstag mitteilte. Zurückgeführt wird die sprunghafte Zunahme auf eine Gesetzesänderung. ...

