Baden-Baden - Oimara hat hierzulande mit "Wackelkontakt" den erfolgreichsten Hit der ersten sechs Monate des Jahres abgeliefert.



In den Offiziellen Deutschen Single-Halbjahrescharts 2025, ermittelt von GfK Entertainment, setzt sich der Liedermacher gegen Musiker Zartmann ("Tau mich auf", zwei) und das Duo ROSÉ & Bruno Mars ("APT.", drei) durch.



Alex Warrens "Ordinary" erreicht den vierten Platz. Landsfrau Gracie Abrams rangiert auf Position fünf: "That's So True". Deutsche bzw. deutschsprachige Artists zeichnen für insgesamt fast die Hälfte aller Positionen innerhalb der Top 100 verantwortlich. Prominent vertreten sind u. a. noch reezy ("Sabía que no", neun) und Nina Chuba ("Fata Morgana", zehn).



Das mit deutlichem Abstand beliebteste Album zwischen Januar und Juni landeten Linkin Park. Die Rockstars, die derzeit durch Europa touren, hatten bereits auf dem Jahrescharts-Podium 2024 gestanden und mit "From Zero" ihr Comeback hingelegt. Auch die zweiterfolgreichste Platte im ersten Halbjahr 2025 war ein Longseller, nämlich Billie Eilishs "Hit Me Hard And Soft".



Nationale Acts steuern über ein Drittel aller Album-Platzierungen bei und stammen aus den verschiedensten Genres. Schlagerikone Roland Kaiser ("Marathon", drei) ist beispielsweise ebenso präsent wie Rapper Jazeek ("Most Valuable Playa", acht) sowie die Sängerinnen Ayliva ("In Liebe", elf), Shirin David ("Schlau aber blond", zwölf) und Sarah Connor ("Freigeistin", 13).



Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.





© 2025 dts Nachrichtenagentur